- Razboi in Ucraina. Presedintele rus, Vladimir Putin, a vorbit duminica de o imbunatatire a pozitiilor Rusiei in Ucraina, calificand contraofensiva Kievului un „esec total”, in remarci difuzate de televiziunea de stat, relateaza DPA. In intreaga zona a „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste…

- Rusia nu are in plan o mobilizare suplimentara de soldați pentru a lupta in Ucraina, in condițiile in care peste 335.000 de persoane s-au inrolat pana acum in acest an pentru a lupta in forțele armate sau in unitați de voluntari, a declarat marți ministrul Apararii, Serghei Șoigu, potrivit Reuters.…

- Trupele ucrainene au reușit recent sa strapunga o secțiune a liniei principale de aparare a rușilor. Forțele de ocupație ruse au cheltuit 60% din timp și resurse pentru construirea primei linii de aparare și 20% pentru fiecare din celelalte doua.

- Razboi in Ucraina, ziua 554. Forțele ruse de aparare aeriana anunta ca au doborat miercuri o racheta ucraineana deasupra estului Crimeei și doua drone peste regiunea Bryansk, care se invecineaza cu nord-estul Ucrainei, au declarat oficialii ruși.

- In ultimele 24 de ore au avut loc 36 de ciocniri pe campul de lupta intre trupele ucrainene și cele ruse, anunța armata Kievului. Forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone, care s-au soldat cu victime in randul civililor. In același timp, Rusia a anunțat ca a doborat vineri o drona de atac deasupra…

- Intr-un document guvernamental analizat de una dintre cele mai mari agenții de presa internaționale se arata faptul ca suma totala a ajuns la peste 100 de miliarde de dolari. Asta in condițiile in care costurile pentru acest conflict cresc și aduc o presiune tot mai mare asupra finanțelor Moscovei. …

- Forțele de Aparare ucrainene au eliberat deja 45% din teritoriile aflate sub ocupație ruseasca. Datele au fost anunțate de puratorul de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.