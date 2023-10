Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rusesc Su-35 a fost doborat joi, 28 septembrie, deasupra orașului Tokmak, in regiunea Zaporojie, intr-una dintre direcțiile in care armata ucraineana efectueaza contraofensiva.Un canal Telegram rusesc cu legaturi stranse cu forțele aeriene ruse a parut sa confirme incidentul vineri, cand a…

- Forțele ruse au bombardat sambata de 21 de ori zonele din regiunea Sumi, aproape de granița cu Rusia. In urma atacurilor, s-au inregistrat 101 explozii, iar un civil a murit, a anunțat Administrația Militara Regionala Sumi. Bombardamente ale forțelor ruse au avut loc și asupra regiunii Donețk, care…

- Explozii au zguduit mai multe orașe ucrainene in cursul nopții, in urma unui atac masiv desfașurat de forțele ruse. Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, iar doua au murit, potrivit unui bilanț preliminar. Atacul coincide cu Ziua Internaționala a Pacii și vine in timpul Adunarii Generale a Națiunilor…

- Federația Rusa a inceput sa lucreze la o puternica linie de producție de vehicule aeriene fara pilot pe teritoriul sau. Este anuntul facut de reprezentantul GUR, Vadim Skibitki.„Incercam sa aflam unde exact sunt fabricate dronele, deoarece mai multe companii sunt implicate in producția de drone si piese…

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Forțele ruse au bombardat cu doua rachete, luni seara, centrul orașului Pokrovsk, din regiunea estica Donetk, lovind un bloc de apartamente. In urma atacului, cel puțin 8 oameni au murit, iar alți 31 au fost raniți, au anunțat autoritațile ucrainene.07:2008-08-2023Opt morti in urma atacurilor de la…

- Conform autoritaților din Ucraina, rușii au planuri de a declanșa un atac sub steag fals asupra rafinariei din Belarus. Informația a fost facuta publica de Serviciul de Securitate din Ucraina prin intermediul platformei Telegram și spune ca atacul asupra uzinei Mozyr va fi atribuit sabotorilor ucraineni,…

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.