Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend, a scris guvernatorul