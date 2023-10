Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a indemnat pe Donald Trump sa isi faca publice planurile de pace pentru a pune capat razboiului dintre Ucraina si Rusia, dar a respins orice solutie care ar implica cedarea de teritoriu.

- Razboi in Ucraina, ziua 559. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vizitat trupele care conduc contraofensiva spre orașul Bahmut din estul țarii, afectat de razboi. Zelenski s-a intalnit cu comandanții trupelor din acea zona pentru a discuta ”prob

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat vineri ca livrarile de arme occidentale nu au ajutat Ucraina sa avanseze pe front in contraofensiva sa contra trupelor ruse si care deocamdata nu a condus la „niciun rezultat”, relateaza agentiile de presa straine. „Astazi, este evident ca sustinatorii occidentali…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Ucraina a admis vineri, 14 iulie, ca trupele sale nu avanseaza "prea rapid" in contraofensiva lor pentru recucerirea teritoriilor din estul și sudul țarii, aflate sub ocupația forțelor ruse, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.„Astazi (forțele ucrainene, n.r.) nu avanseaza atat de repede", a declarat…