Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane “constant si neintrerupt”, in timp ce Kievul se asteapta la o noua campanie de bombardamente ruse in aceasta iarna, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- De la New York și Washington, Volodimir Zelenski a plecat in Canada, pentru o vizita oficiala la invitația lui Justin Trudeau, premierul unei țari unde traiește o puternica diaspora ucraineana. Este prima vizita pe care Volodimir Zelenski o face in Canada de la declanșarea razboiului rus contra Ucrainei.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Președintele american, Joe Biden, l-a asigurat pe Volodimir Zelenski, in cadrul unei vizitei de joi, la Washington, ca Statele Unite vor continua sa trimita ajutoare in Ucraina. „Contez pe discernamantul Congresului american. Nu exista alternativa”, a fost raspunsul lui Joe Biden la o intrebare a unui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi continua turneul in America de Nord cu o vizita astazi in Canada, tara cu o importanta diaspora ucraineana si care a sustinut Ucraina inca de la inceputul invaziei ruse. Tarziu ieri seara, presedintele Zelenski a aterizat in capitala Ottawa venind din SUA,…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului…

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat, miercuri, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite inarmarea Kievului și impunerea de sancțiuni Moscovei ca acțiuni de aparare a Cartei fondatoare a ONU.