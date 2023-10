Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizita de o zi in Romania. Acesta va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis și se va mai intalni cu premierul Marcel Ciolacu, cu președintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis. De asemenea,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca victoria Ucrainei impotriva Rusiei va contribui și la refacerea integritații teritoriale a altor țari din estul Europei. “Sunt sigur ca victoria Ucrainei va permite o soluție politica pentru democrații, pentru refacerea integritații acestor state.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla, in ziua de 20 august 2023, in Olanda, unde se intalnește cu premierul Mark Rutte. Președintele Ucrainei a anunțat ca va avea “negocieri substanțiale” cu premierul Olandei. Principala tema discutata pe timpul acestei vizite este livrarea de avioane…

- Situația de pe frontul din Ucraina nu pare sa se linișteasca prea curand, mai ales dupa cele mai recent atacuri cu drone ale rușilor in portul Izmail, din regiunea Odessa. Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski spera sa organizeze un summit pentru pace in aceasta toamna, pentru a pune capat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca podul care leaga peninsula Crimeea de Rusia "aduce razboi, nu pace" și, prin urmare, este o ținta militara.Luni, exploziile de pe podul din Crimeea au ucis doi civili și au scos din funcțiune o parte a podului rutier, care abia de curand…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca le-a trimis scrisori oficiale presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cu propunerea de a continua Initiativa Cerealelor de la Marea Neagra sau a unui echivalent al acesteia intr-un format trilateral,…