- Razboi in Ucraina, ziua 580: Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria. Zelenski anunța ca tancurile americane de tip Abrams au sosit…

- UPDATE 7:00 – Rusia lanseaza un atac cu drone asupra orasului ucrainean Liov, situat in vestul țarii Orasul Liov din vestul Ucrainei a fost zguduit de explozii in primele ore ale zilei de marti, oficialii locali afirmand ca sistemele de aparare antiaeriana au fost angajate in respingerea unui atac aerian…

- Razboi in Ucraina, ziua 568. Peste 2.000 de persoane au parasit districtul Kupiansk de miercuri, dupa ce pe 9 august a fost ordonata o evacuare obligatorie pentru 56 de asezari, potrivit autoritatilor regionale Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Razboi in Ucraina, ziua 538. Administratia Joseph Biden a anuntat, luni, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 200 de milioane de dolari, insistand ca sprijinul aliatilor occidentali va fi mentinut cat va fi necesar pentru respinge

- UPDATE 07:45 – Rusia a anuntat ca a doborat 20 de drone ucrainene care vizau tinte in Crimeea. Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. “In aceasta noapte (de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat cu un conflict nuclear, sustinand ca un succes al contraofensivei ucrainene ar obliga Rusia sa recurga la armamentul atomic, transmite Reuters. "Inchipuiti-va ca daca (...) ofensiva sustinuta de NATO are succes, iar ei rup o parte din teritoriul nostru,…