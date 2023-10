Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au torturat unele victime ucrainene pana la moarte, susține un investigator ONU, potrivit Reuters.Metodele de tortura ale rușilor in timpul ocupației din anumite parți ale Ucrainei au fost atat de brutale incat unele victime au murit, a declarat luni Erik Møse, președintele Comisiei de ancheta…

- Este alerta maxima la granița Romaniei dupa ce rușii au bombardat din nou porturile ucrainene. De data aceasta au fost raportate explozii și bombe in portul Chilia Noua din Ucraina, dupa ce zilele trecute, porturile Reni și Ismail de peste Dunare au fost ținta atacurilor. Localnicii au surprins atacurile,…

- Numarul celor ucisi sau raniti pe campul de lupta din Ucraina se apropie de 500.000 de soldati rusi si ucraineni, au declarat oficiali americani pentru New York Times, marcand o crestere semnificativa a numarului de morti in acest an, dupa luptele intense din estul tarii, conform The Guardian.

- Numarul total al militarilor ucraineni si rusi ucisi sau raniti de la inceperea razboiului, in urma cu 18 luni, se apropie de 500.000, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, informeaza Mediafax.Conform oficialilor citati, care au preferat sa ramana anonimi, armata rusa…

- Potrivit cifrelor ONU, 9.444 de civili au murit, intre care 500 de copii, si 16.940 au fost raniti de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022.Numar socant de civili ucisi de la inceperea conflictului din Ucraina. Aproape 10.000 de civili au fost ucisi de la inceputul razboiului din Ucraina, a…

- Ucraina adopta o abordare strategica in contraofensiva, pastrandu-și cei mai bine antrenați soldați pe margine. In aceasta etapa, armata Kievului ataca in diverse puncte, dar fara sa forțeze rezultate de amploare. Scopul acestei tactici este sa identifice punctele slabe ale apararii ruse, in vederea…

- Un om a murit și infrastructura portuara din regiunea Odesa a fost afectata in urma atacului aerian din timpul nopții, a anunțat guvernatorul ucrainean Oleh Kiper. Rușii au lovit infrastructura portuara din regiunea ucraineana Odesa intr-un atac cu rachete. Un agent de securitate a murit și un terminal…