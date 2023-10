Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa obișnuit, a declarat ca Moscova este extrem […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 592. Moscova este „extrem de ingrijorata” de situația din Israel, unde peste 1.100 de persoane au fost ucise a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .