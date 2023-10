Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis la Kiev sporirea ajutorului militar al UE pentru a sustine Ucraina in razboiul cu Rusia, dupa ce Congresul SUA a votat o masura care evita paralizia financiara a administratiei federale americane dar in acelasi timp elimina un ajutor financiar de sase…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu se știe cand se termina razboaiele, așa ca este de așteptat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia sa dureze, a relatat news.ro.„Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta, atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa ne pregatim…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…

- Un deputat regional ucrainean din regiunea Ternopil, in vestul tarii, a fost retinut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sub acuzatia de luare de mita de pana la 6.000 de dolari (mai mult de 5.500 de euro) in schimbul folosirii influentei sale pentru ca unii militari sa nu fie trimisi pe front,…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Este vorba despre pierderi importante, care s-ar putea afla la originea dificultatilor cu care se confrunta militarii ucraineni pe campul de lupta si care ar putea determina Statul Major ucrainean sa-si regandeasca strategia, potrivit ziarului american. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care…

- Mercenarii Wagner nu mai participa „intr-un mod semnificativ” la operațiunile de lupta din Ucraina, a declarat joi Pentagonul, la mai bine de doua saptamani dupa revolta eșuata a lui Evgheni Prigojin in Rusia, relateaza The Guardian. Cu toate acestea, „majoritatea” luptatorilor Wagner se afla inca in…

- „NATO este un proces care necesita ceva timp pentru a indeplini toate calificarile - de la democratizare la o intreaga serie de alte probleme”, a spus Joe Biden parand sa faca aluzie la ceea ce tarile candidate la NATO, mai ales cele din fostul bloc comunist, au primit inainte de aderarea propriu-zisa…