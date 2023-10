Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat 24 din 29 de drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, au anunțat joi oficialii ucraineni.Forța Aeriana a Ucrainei susține ca dronele au fost distruse in regiunile Odesa și Nikolaiev din sud, precum și in regiunea centrala Kirohovrad, potrivit…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 16 din cele aproximativ 30 de drone pe care Rusia le-a lansat pe teritoriul ucrainean in cursul nopții, transmite Reuters. Forțele Aeriene ucrainene au precizat pe Telegram ca dronele au fost lansate din direcțiile sud, sud-est și nord. Autoritațile…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Apararea antiaeriana ucraineana a distrus, miercuri seara, peste 30 de drone in timpul unui atac rusesc in regiunile Odesa și Mikolaiv, in sudul țarii Forțele rusești vizeaza in mod regulat regiunile Odessa și Mikolaiv de la Marea Neagra, unde se afla infrastructura portuara vitala pentru comerțul maritim.…

- Orasul Liov din vestul Ucrainei a fost zguduit de explozii in primele ore ale zilei de marti, oficialii locali afirmand ca sistemele de aparare antiaeriana au fost angajate in respingerea unui atac aerian rusesc, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Atat primarul orasului, Andrii Sadovii, cat…

- Sefa centrului de presa al trupelor din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a declarat ca partea ucraineana a informat deja Romania despre caderea și explozia unor drone rusești pe teritoriul statului roman, in timpul atacului din noaptea de duminica spre luni, noteaza RBC, potrivit RADOR.Potrivit…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odesa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului, citat de Reuters.

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…