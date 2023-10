Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat, in cadrul unui discurs difuzat duminica, ca nimic nu va slabi lupta tarii sale impotriva Rusiei, la o zi dupa ce Congresul SUA a adoptat un proiect de lege de finantare temporara care omite ajutorul pentru Ucraina, informeaza Agerpres . Ministrul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost luni, 4 septembrie, pe linia frontului, in Donetk, in est, si in regiunea Zaporojie, in sud, iar in discursul video nocturn adresat compatriotilor, inregistrat in tren, a vorbit despre aceste vizite si a spus ca a vrut sa auda personal de ce au nevoie…

- Lupta anticorupție trece la alt nivel in Ucraina: Zelenski propune sa asimileze corupția cu 'tradarea' de țaraIntr-un interviu televizat din 27 august, președintele Volodimir Zelenski a declarat ca a inaintat o propunere de a asimila corupția cu tradarea in timp ce legea marțiala este in vigoare in…

- UPDATE 6:20 - Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul intregii sale linii de front si "unele succese" in respingerea trupelor Moscovei intr-o parte din sud-estul tarii, unde fortele ucrainene incearca sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, relateaza Reuters.UPDATE 4:00 - Zelenski: Ucraina…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca Rusia trebuie sa fie presata de liderii țarilor lumii prin sprijinul acestora fața de Ucraina și fața de „viața normala” pentru a renunța la razboi. „Pacea nu are alternativa”, a spus liderul de la Kiev, oferind și noi mesaje de mulțumire pentru țarile…

- Razboi in Ucraina. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a admis, marti, ca este “dificila” contraofensiva din sud-estul tarii, dar sustine ca, desi nu au suficiente echipamente, fortele militare ucrainene detin initiativa, pe fondul scepticismului unor oficiali occidentali.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evidentiat duminica, 16 iulie, forta tarii sale de a se opune invaziei militare ruse, la 33 de ani de la adoptarea Declaratiei privind suveranitatea Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres . ”Tara noastra nu va renunta niciodata la suveranitate. Acest lucru este…

- Volodimir Zelenski a oferit un interviu, miercuri, pentru CNN, in cadrul caruia a rupt tacerea despre eșecul inregistrat pana acum in contraofensiva ucraineana. In ciuda anunțurilor lansate inca de la inceputul anului, privind victoria pe care Ucraina ar fi trebuit deja sa o caștige in aceasta contraofensiva,…