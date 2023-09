Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, in timpul nopții de vineri spre sambata, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați.

