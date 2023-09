Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Gulnaz Partschefeld, 42 de ani, a fost prezentatoare la televiziunea rusa de stat pana in 2006 și cunoaște din interior aparatul de propaganda al Kremlinului. Fosta jurnalista, care locuiește in Elveția din 2008, este lector de istoria culturii ruse la Universitatea din St. Gallen. Ea a acordat un amplu…

- Șoigu și Putin au reiterat retorica ce acuza Occidentul pentru ca ar crea instabilitate in Africa, America Latina, și Asia și a pledat pentru aprofundarea relațiilor de aparare a Rusiei cu acele țari și pentru crearea unei „ordini mondiale multipolare”.

- Podul Kerci ar fi fost bombardat din nou. Rusia anunța ca a doborat 20 de drone lansate de forțele ucrainene asupra Crimeei. Ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a insectat garnizoanele Flotei de Nord.

- Pretul global al cerealelor ar putea creste cu pana la 15%, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord international care permitea Ucrainei sa isi exporte in siguranta cerealele prin porturile sale de la Marea Neagra, a declarat economistul sef de la Fondul Monetar International, Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Armata rusa ar putea incepe sa vizeze transportul maritim civil in Marea Neagra. Anunțul ingrijorator a fost facut de autoritațile din Marea Britanie. Avertismentul vine in contextul in care, Uniunea Europeana s-a angajat sa ajute Ucraina sa iși exporte aproape toate produsele agricole pe calea ferata…