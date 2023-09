Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Razboi in Ucraina, ziua 578. O interdicție de acces și o cenzura a comunicațiilor au intrat in vigoare duminica in autoproclamata Republica Populara Donețk din estul Ucrainei, potrivit presei de stat ruse. Cenzura comunicațiilor va dura de la ora 23:00 la

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- In ultimele 24 de ore au avut loc 36 de ciocniri pe campul de lupta intre trupele ucrainene și cele ruse, anunța armata Kievului. Forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone, care s-au soldat cu victime in randul civililor. In același timp, Rusia a anunțat ca a doborat vineri o drona de atac deasupra…