Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Santierul naval din Sevastopol, in Crimeea, a luat foc miercuri in urma unui atac ucrainean cu rachete asupra portului. Cel putin 24 de persoane au fost ranite in atac, a anuntat guvernatorul instalat de rusi al orasului, Mihail Razvojaiev, transmite Reuters. „Toate serviciile de urgenta lucreaza la…

- Rusia a anuntat ca a dejucat joi seara un atac ucrainean efectuat cu o drona navala impotriva flotei sale din Marea Neagra, unde numarul ciocnirilor a crescut de la retragerea Moscovei din acordul privind exportul de cereale din Ucraina.

- Podul Kerci ar fi fost bombardat din nou. Rusia anunța ca a doborat 20 de drone lansate de forțele ucrainene asupra Crimeei. Ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a insectat garnizoanele Flotei de Nord.

- Armata rusa ar putea incepe sa vizeze transportul maritim civil in Marea Neagra. Anunțul ingrijorator a fost facut de autoritațile din Marea Britanie. Avertismentul vine in contextul in care, Uniunea Europeana s-a angajat sa ajute Ucraina sa iși exporte aproape toate produsele agricole pe calea ferata…

- Rusia ar putea incepe atacarea navelor civile de pe Marea Neagra care se indreapta spre porturi ucrainene, avertizeaza Guvernul britanic, iar premierul Rishi Sunak a catalogat drept "inacceptabile" tentativele Moscovei de blocare a tranzitului cerealelor ucrainene, noteaza Mediafax."Marea Britanie…