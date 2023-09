Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria."Am avut o intalnire cu oficialii guvernamentali si cu Oficiul privind exporturile noastre…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Guvernului sa interzica importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina. Alianta pentru Agricultura si Cooperare a anuntat, sambata, printr-un comunicat de presa, ca solicita Guvernului Romaniei si partidelor din actuala majoritate parlamentara…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a cerut sambata, 16 septembrie, guvernului de la București sa interzica importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina si a precizat ca aceasta masura este esentiala pentru salvarea fermierilor romani si protejarea securitatii alimentare a țarii noastre,…

- Deși in Romania este permis doar tranzitul de cereale din Ucraina, in realitate, volume mari raman in țara, acestea fiind importate prin Republica Moldova. O afacere profitabila pentru traderi, dar și pentru antreprenorii sau fermierii autohtoni care au facilitat și au facut un business din achiziționarea…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare cere prelungirea interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina, dupa 15 septembrie, pe fondul pierderilor suferite de fermierii romani. Daca nu vor fi luate masuri, agricultorii anunta ca vor bloca Portul Constanta si vamile. Alianta, formata din principalele…

- Romania are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, dar rata medie anuala de creștere intre iulie 2013 și iulie 2023 a fost cea mai mare: +12,9 %, arata cele mai recente date publicate de Eurostat, biroul statistic al UE, potrivit Economedia.In iulie 2023, salariile…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…