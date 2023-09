Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anunțat joi ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusești care i-au atacat teritoriul in timpul nopții in sudul, centrul și nordul țarii. „In noaptea de 14 septembrie 2023, de la ora 21.00 la 2.30, invadatorii ruși au atacat Ucraina cu mai multe grupuri de drone de tip Shahed-136/131 din trei…

- Atac cu drone și rachete al Rusiei asupra Ucrainei in timpul nopții, anunța Forțele Aeriene Ucrainene, pe canalul oficial de Telegram. Incepand cu ora 3:13 s-au activat sirenele in regiunile Dnipro, Zaporojie, Herson și Nikolaiev din cauza dronelor de atac

- Rusia a lansat miercuri dimineata un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania, relateaza Reuters , care citeaza un comunicat al…

- Rusia a lansat miercuri dimineata un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania, relateaza Reuters, care citeaza un comunicat al armatei…

- Un atac cu drone rusești asupra portului Ismail a provocat moartea unei persoane și a avariat infrastructura, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, citat de Reuters. In timpul atacului de aproape trei ore, produs miercuri dimineața, mai multe instalații agricole și portuare au fost avariate și s-au…

- "Ministerul Apararii Naționale infirma in mod categoric informațiile din spațiul public cu privire la o așa-zisa situație aparuta in cursul nopții de 3 spre 4 septembrie, in care drone rusești ar fi cazut pe teritoriul național al Romaniei. Structurile cu responsabilitați ale Ministerului Apararii Naționale…

- Drone ucrainene au atacat vineri dimineața o baza navala rusa in apropiere de portul Novorossiisk de la Marea Neagra, un important centru pentru exporturile rusești, și au fost distruse de nave de razboi rusești, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters. Atacul a determinat reprezentanții…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul…