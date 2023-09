Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis vineri ca Rusia, cu ajutorul superioritatii sale aeriene, este aproape de a opri contraofensiva ucraineana si s-a plans de incetinirea atat a ajutorului militar occidental pentru Ucraina, cat si a impunerii unor noi sanctiuni Rusiei, relateaza France…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca țara sa a dezvoltat o arma care poate lovi o ținta aflata la 700 de kilometri distanța. Zelenski a declarat pe canalul sau Telegram ca arma a fost produsa de Ministerul ucrainean al Industriilor Strategice, dar nu a oferit insa alte detalii.…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca Ucraina trebuie sa parcurga toate etapele necesare pentru ca F-16 “sa apara pe cerul” sau. “Acest lucru va aduce mai aproape revenirea aviatiei civile pe cerul ucrainean, deoarece va aduce victoria mai aproape si va…

- Moment important in razboiul din Ucraina. Incep antrenamentele piloților ucraineni pe avioanele F-16. Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni, care va incepe in luna septembrie, a anuntat…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul “ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, scrie Agerpres.