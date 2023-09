Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca ia in considerare autorizarea transportului catre Ucraina a unor rachete ATACMS cu raza mai lunga de actiune, pe care Kievul le solicita sa-si consolideze contraofensiva impotriva Rusiei, transmite EFE.

- Ucraina ar beneficia din furnizarea de catre SUA de rachete tactice cu raza lunga de actiune, ATACM, a afirmat miercuri generalul Randy George, nominalizat de presedintele SUA Joe Biden pentru functia de sef de stat major al armatei, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy s-a alaturat liderilor NATO, inclusiv președintelui american Joe Biden, la prima ședința a noului Consiliu NATO-Ucraina, miercuri (12 iulie), in cea de-a doua zi a summitului NATO de la Vilnius. Statele Unite, Marea Britanie și aliații globali se pregatesc…

- Președintele american Joe Biden considera ca intrarea Ucrainei in NATO in timpul actualului summit de la Vilnius ar duce la un razboi intre alianța și Rusia. Acest lucru a fost declarat marți la un briefing pentru jurnaliști de catre asistentul liderului american pentru securitate naționala, Jake Sullivan.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius (Lituania), ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul "Scalp", in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape