Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a prezentat la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite-ONU, o disputa verbala fiind generata intre el și oficiali ruși prezenți, potrivit Reuters. Așezat la aceeași masa cu ambasadorul Rusiei, el și-a prezentat argumentele pentru inarmarea Kievului, impunerea…

- Ocupantul trebuie sa se intoarca pe pamanturile lui, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la tribuna ONU. Mesajul a fost rostit chiar in fața reprezentanților Moscovei la Adunarea Generala a Națiunilor Unite.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Danemarca, a declarat luni, la Copenhaga, ca este convins ca Rusia va pierde razboiul, in conditiile in care Danemarca si Olanda au anuntat ca vor livra Ucrainei in viitorul apropiat avioane de lupta F-16, informeaza AFP. „Astazi, noi suntem…

- "Angajamentul tuturor statelor noastre catre formarea unei noi ordini multipolare juste si democratice (...) a fost reafirmat", a indicat Putin in discursul de incheiere a summitului. Facand aluzii critice la adresa Occidentului, el a vorbit de asemenea despre "hotararea comuna de a lupta contra neocolonialismului"…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 13 iulie, ca livrarile occidentale de arme catre Ucraina nu vor schimba nimic pe campul de lupta, ci doar vor agrava și mai mult conflictul, adaugand ca tancurile fabricate in strainatate sunt o "ținta prioritara" pentru forțele Moscovei, informeaza Reuters.Intr-o…

- La finalul summitului NATO desfasurat la Vilnius, in Lituania, președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 12 iulie, ca apararea antiaeriana a alianței Nord-Atlantice trebuie intarita și ca țara noastra va juca un rol important in acest proces, prin hub-ul regional de antrenament pentru pilotii…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…