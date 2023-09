Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei, Polonia, a anunțat ca nu va mai furniza arme acestei țari, in contextul in care disputa diplomatica privind cerealele se intensifica, noteaza BBC.

- Ministrul polonez pentru Afaceri Europene, Szymon Szynkowski vel Sek, a admis o scadere a sprijinului Poloniei pentru Ucraina, pe fondul crizei legate de importurile de produse agricole ucrainene. El a declarat acest lucru intr-un interviu acordat PAP, relateaza "Adevarul European". Raspunzand la o…

- Ucraina intentioneaza sa dea in judecata Polonia, Ungaria si Slovacia din cauza restrictiilor pe care aceste state le-au impus pentru importurile de produse alimentare ucrainene, a declarat reprezentantul pentru comert al Ucrainei, Taras Kachka, intr-un interviu publicat luni de

- Presedintele AUR, George Simion, s-a sansat intr-un val de ironoo la adresa premierului Marcel Ciolacu. L-a atacat pe seful PSD pe marginea importului de cereale si a esecului numit Schengen. Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Razboi in Ucraina, ziua 538. Rusia a lansat marti, 15 august, un atac aerian pe scara larga asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei si a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe cladiri, ranind oameni si fortand evacuari, au declarat oficiali ucraineni, citati de Reuters . Presa ucraineana a…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie susține ca progresul lent al contraofensivei in sudul Ucrainei este in mare masura influențat de tufișurile de pe campurile de lupta. Din cauza neglijarii timp de 18 luni, terenul predominant arabil a devenit in prezent acoperit de buruieni și arbuști, oferind…

- Portul Constanța risca sufocarea din cauza afluxului masiv de cerealele venite din Ucraina (Reuters)Portul Constanța a devenit esențial pentru exportul catre Europa a cerealelor din Ucraina, dar risca sa nu faca fața cantitaților estimate, mai ales ca volumele s-ar putea dubla fața de anii trecuți…