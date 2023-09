Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova trebuie sa fie impinsa inapoi pentru ca lumea sa se poata intoarce la re

- UPDATE 04:00 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dezvaluit intr-un discurs ca Rusia a atacat porturile ucrainene de 7 ori de la retragerea Moscovei din acordul privind cerealele. Cel mai recent atac cu drone asupra Regiunii Odesa a avut loc in noaptea de 16 spre 17 august. UPDATE 03:00 Regiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 536. Volodimir Zelenski a cerut sprijin international pentru a forta Rusia sa faca pace. Presedintele ucrainean a multumit Romaniei si celorlalte tari care s-au alaturat declaratiei G7, pentru garantiile pentru tara sa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, ca Rusia nu va putea sa inlocuiasca dreptul international cu teroare, cu crize sau cu orice fel de intimidare. “Ucraina va castiga acest razboi. Lumea va castiga acest razboi. Adevarul va castiga acest razboi”, a mentionat el, relateaza News.ro.Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters,…