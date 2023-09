Cel puțin doua zone din Kiev, inclusiv centrul orașului, au fost lovite de resturi de rachete, anunța mai mulți martori citați de Reuters. Doua persoane au fost spitalizate, printre care un copil. Explozii au putut fi auzite in Kiev joi dimineața dupa o alerta de raid aerian. Autoritațile au trimis echipe de salvare in cel […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 574. Kievul, lovit de resturi de rachete in doua locatii, inclusiv in zona centrala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .