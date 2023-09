Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters un ministru ucrainean care a jucat un rol cheie in construirea industriei de drone din țara. „Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești. Asta este sigur”, a declarat ministrul pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 545. Belgia a confirmat luni ca a inceput preparativele pentru a antrena piloti ucraineni in manevrarea avioanelor de lupta F-16 de fabricatie americana, transmite EFE.

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia, au…

- Drone ucrainene au atacat vineri dimineața o baza navala rusa in apropiere de portul Novorossiisk de la Marea Neagra, un important centru pentru exporturile rusești, și au fost distruse de nave de razboi rusești, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Atacul a…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

- Kievul a fost ținta unui atac aerian rusesc noaptea trecuta, 13 iulie, au anunțat autoritațile ucrainene. Potrivit oficialilor, apararea antiaeriana a doborat aproximativ o duzina de drone rusești in spațiul aerian al Kievului. Resturile de drone au cazut peste cladiri rezidențiale, care au provocat…