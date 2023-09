Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile instalate de Rusia in Crimeea au anuntat sambata ca intentioneaza sa vanda aproximativ 100 de proprietati ucrainene, inclusiv una apartinand presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- UPDATE 7:00 – Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP.”Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara…

- UPDATE 6:20 - Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul intregii sale linii de front si "unele succese" in respingerea trupelor Moscovei intr-o parte din sud-estul tarii, unde fortele ucrainene incearca sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, relateaza Reuters.UPDATE 4:00 - Zelenski: Ucraina…

- UPDATE 07:45 – Rusia a anuntat ca a doborat 20 de drone ucrainene care vizau tinte in Crimeea. Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. “In aceasta noapte (de…

- Un atac cu rachete ucrainene a lovit podul Ciongar care leaga zonele controlate de Rusia din regiunea Herson de peninsula Crimeea, ceea ce a dus la devierea traficului, au declarat joi oficiali numiți de Rusia in ambele regiuni. Oficialii ruși au amenințat ca vor distruge podul de peste Prut de la Galați…