- UPDATE 2 Prim-miniștrii Spaniei și Danemarcei au sosit joi la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunța CNN. Dupa ce au ajuns in capitala ucraineana, premierul spaniol Pedro Sanchez și premierul danez Mette Frederiksen au aparut impreuna intr-un scurt videoclip postat…

- UPDATE 1 Presedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.00o de militari și civili ucraineni, pentru a salva vietile propriilor soldați, insa va fi mentinuta blocada asupra zonei industriale, transmite EFE. „Sfarsitul…

- Ucraina a propus miercuri Rusiei o „sesiune speciala de negocieri” la Mariupol, orasul-port asediat de la Marea Azov, pentru a salva „civili si militari”. „Suntem pregatiti sa organizam o sesiune speciala de negocieri la Mariupol. Pentru a-i salva pe baietii nostri, (batalionul) Azov, soldati, civili,…

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- UPDATE 5 Comisarul pentru drepturile omului al Moscovei, Tatiana Moskalkova, a confirmat ca Rusia si Ucraina au efectuat un schimb de prizonieri sambata, transmite Reuters. Moskalkova a precizat ca printre cei reveniti in Rusia in cursul diminetii de duminica se afla patru angajati ai companiei de stat…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

