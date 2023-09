Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au reușit recent sa strapunga o secțiune a liniei principale de aparare a rușilor. Forțele de ocupație ruse au cheltuit 60% din timp și resurse pentru construirea primei linii de aparare și 20% pentru fiecare din celelalte doua.

- Razboi in Ucraina, ziua 537. ​​​​​​​Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu, dupa ce șapte persoane, inclusiv un bebeluș, au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc.

- Razboi in Ucraina. Trupele ucrainene incearca sa strapunga liniile defensive rusesti pe o sectiune a frontului in regiunea Donetk, unde soldatii ucraineni au atacat in valuri pentru a ocupa noi pozitii in directia Marii Azov, potrivit unor surse ruse si ucrainene, citate duminica de Reuters si CNN.

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- Incepand cu ora 00:00 pe 2 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au raportat amenințarea cu drone rusești de atac in regiunea Herson, regiunea Nikolaiev, regiunea Dnipro și regiunea Kirovohrad. La ora 01:18 a fost raportata amențarea cu drone și in regiunea Cerkasi.

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

