- Razboi in Ucraina, ziua 568. Peste 2.000 de persoane au parasit districtul Kupiansk de miercuri, dupa ce pe 9 august a fost ordonata o evacuare obligatorie pentru 56 de asezari, potrivit autoritatilor regionale Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, planuiește sa calatoreasca in Rusia, luna aceasta, pentru a se intalni cu Vladimir Putin. Scopul ar fi posibilitatea de a furniza Rusiei mai multe armament pentru razboiul din Ucraina și al

- Administratia orasului Kupiansk din provincia ucraineana Harkov a cerut joi populatiei sa evacueze aceasta localitate, spre care inainteaza trupele ruse, relateaza AFP si CNN, informeaza AGERPRES . Administratia a precizat ca, „tinand cont de situatia de securitate dificila si de intensificarea bombardamentelor”,…

- Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…

- Bilanț in creștere la Kramatorsk, dupa ce rachetele rușilor au lovit un restaurant plin de civili. Printre victime se numara copii, dar și scriitori, politicieni și jurnaliști straini. Atacuri cu victime printre civili au avut loc și in Harkov. In oglinda, și asupra regiunii ruse Belgorod au loc atacuri…

- Un milionar in varsta de 56 de ani din China, Liang Shi, a picat pentru a 27-a oara la temutul examen "gaokao", cu care se intra la universitate. Cu parul alb și o avere solida, Liang Shi a fost mereu frustrat ca nu a reușit sa obțina o nota suficient de buna la acest examen.Cu toate acestea, succesul…