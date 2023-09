Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 568. Peste 2.000 de persoane au parasit districtul Kupiansk de miercuri, dupa ce pe 9 august a fost ordonata o evacuare obligatorie pentru 56 de asezari, potrivit autoritatilor regionale Harkov.

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de…

- Suntem in ziua 532 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au atac din nou cu drone de lupta capitala Rusiei. Primarul Moscovei a spus, miercuri, ca apararea antiaeriana a respins doua drone inainte de a intra in oraș. Președintele Volodimir Zelenski, a spus, in…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.