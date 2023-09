Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, pleaca joi, 14 septembrie, intr-o noua vizita in Rusia, unde se va intalni vineri, 15 septembrie, cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta chestiuni regionale si internationale, a anuntat agentia de presa belarusa Belta , citata de Agerpres .…

- In rezoluția privind „relațiile cu Belarus”, Parlamentul European l-a recunoscut pe Aleksandr Lukașenko drept complice la crimele comise de Rusia in Ucraina, in special in ceea ce privește deportarea copiilor și a cerut emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele președintelui din Belarus,…

- Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata seara ca o bomba ruseasca a lovit un centru de transfuzii de sange, provocand morti si raniti, transmite AFP. „Sunt morti si raniti” in acest atac de la Kupiansk, in regiunea Harkov din estul tarii, a declarat Zelenski pe Telegram. „Aceasta…

- Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a insarcinat guvernul american sa inceapa sa transmita Curtii Penale Internationale (CPI) informatii despre crimele de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, a declarat joi pentru agentia EFE un responsabil de la Washington.

- Purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a raportat ca Rusia a concentrat peste 100.000 de militari de-a lungul intregii granițe din regiunea Harkiv-Lugansk.

- Rusia comite „zeci de Bucea” in Ucraina, potrivit unui ONG ucrainean care documenteaza crimele de razboi ruse in Ucraina si investigheaza in prezent uciderea recenta a unuia dintre colaboratorii sai, scriitoarea Victoria Amelina, intr-un atac cu racheta asupra unei pizzerii din Kramatorsk, transmite…