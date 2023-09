Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina "in valoare totala de peste un miliard de dolari" pentru a face fata invaziei ruse, relateaza AFP.

- Pentru sprijinirea Ucrainei in derularea unei contraofensive dificile impotriva ocupanților ruși, Statele Unite au anunțat acordarea unui nou ajutor militar in valoare de 250 milioane de dolari. Acest ajutor consta in material pentru deminaj și explozivi vizand distrugerea obstacolelor instalate de…

- Autoritațile suedeze au aprobat al 13-lea pachet de asistența financiara pentru Ucraina, in valoare de 3,4 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 315 milioane de dolari), informeaza site-ul guvernului, citat de BBC . Pachetul include muniție și piese de schimb pentru echipamentele deja transferate…

- Un nou ajutor militar american destinat Ucrainei este anunțat in plina contraofensiva a armatei ucrainene. Valoarea lui ajunge la 400 milioane de dolari și include muniții pentru sistemul de aparare antiaeriana Patriot și lansatoare de rachete Himars, rachete Stinger, muniții de artilerie, vehicule…

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia. Noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS și munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS.

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…