- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- Femeile ucrainene care au studii medicale trebuie sa se inregistreze la birourile de inrolare militara incepand cu 1 octombrie, au anuntat joi fortele armate ale tarii intr-o postare pe Facebook, relateaza CNN."Toate femeile cu studii medicale, fie ca sunt medici, asistenti medicali, dentisti, moase,…

- FSB presiuni pentru demiterea ministrului apararii, Serghei Șoigu, și pe șeful Statului Major General Valery Gerasimov. Potrivit lui Ivan Stupak, expert al Institutului Ucrainean pentru Viitor, Putin nu va face niciodata aceste schimbari și exista mai multe motive pentru care nu va face schimbarea

- „Humvee-urile voastre salveaza viețile soldaților noștri”, spun oficialii de la Kiev intr-un mesaj pentru aliații lor americani, care le-au donat vehiculele, potrivit publicației Business Insider.Un clip dramatic publicat de Ministerul ucrainean al Apararii arata cinci soldați ucraineni care reușesc…

- Oficialii proruși au anunțat duminica, 6 august, mai multe explozii la podurile care fac legatura intre Crimeea și Hersonul ocupat, vorbind chiar despre atacuri cu rachete britanice Storm Shadow. Ucraina a confirmat ca se afla in spatele atacurilor, precizand ca bombardamentele au fost lansate pentru…

- Ministerul britanic al Apararii a estimat duminica, in raportul sau zilnic despre evolutia razboiului din Ucraina, ca armata ucraineana face "progrese tactice graduale, dar solide" in operatiunile sale ofensive contra trupelor ruse in sudul si estul Ucrainei.