Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o Hotarare prin care se implementeaza masuri pentru avertizarea cetațenilor romani aflați in zona de granița cu Ucraina, in urma evenimentelor inregistrate recent. Potrivit DSU, hotararea ține cont de evenimentele recente inregistrate și de contextul geopolitic actual determinat de conflictul militar al Rusiei asupra Ucrainei, care […]