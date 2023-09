Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina “in valoare totala de peste un miliard de dolari” pentru a face fata invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Statele Unite s-au angajat sa…

