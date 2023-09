Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a replicat celor care critica tacticile Kievului in contraofensiva impotriva trupelor ruse, afirmand ca acestia 'scuipa pe fata soldatilor ucraineni' si ar trebui sa 'taca din gura', transmit Reuters si AFP, conform Agerpres.'A critica ritmul lent al…

- La 20 de luni de la declanșarea razboiului in Ucraina, la comanda lui Vladimir Putin, tensiunile in randul liderilor ucraineni este in creștere. Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, i-a apostrofat pe cei care critica strategia Administrației de la Kiev in contraofensiva sa impotriva invaziei…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, marti, ca Ucraina nu va negocia cu dictatorul rus Vladimir Putin, deoarece acesta nu poate fi de incredere in negocierile de pace, noteaza RBC, potrivit Rador."In ceea ce privește apelurile la negocieri cu Putin, oricine intreaba despre asta…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Cu siguranta nu vom fi parte la…

- Nu vor exista negocieri directe intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si dictatorul Vladimir Putin, iar negocierile cu Rusia sunt posibile, dar dupa retragerea trupelor ruse din Ucraina, a reafirmat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, pentru Corriere della Sera.

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, spune ca nu vor exista „niciodata” negocieri directe de pace intre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin. Kuleba a precizat ca negocierile cu Rusia sunt posibile, dar doar dupa retragerea trupelor de ocupație din Ucraina.…

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba si-a exprimat satisfactia fata de rezultatele recentului summit NATO de la Vilnius si a apreciat ca din punct de vedere psihologic tara sa este deja membra a Aliantei Nord-Atlantice.