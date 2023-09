Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 04:00 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dezvaluit intr-un discurs ca Rusia a atacat porturile ucrainene de 7 ori de la retragerea Moscovei din acordul privind cerealele. Cel mai recent atac cu drone asupra Regiunii Odesa a avut loc in noaptea de 16 spre 17 august. UPDATE 03:00 Regiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Oficialii au avertizat in același timp ca asaltul se afla inca in faza incipienta - și ca SUA și aliații sai „raman optimiști”, in vreme ce Ucraina a spus și ea ca principala sa forța militara nu a fost aruncata in lupta și ca evenimentele majore urmeaza sa aiba loc, scriu CNN și The Guardian. Contraofensiva…

- Razboi in Ucraina, ziua 473. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat ca fortele militare ucrainene sunt "in contraofensiva", refuzand sa ofere detalii despre amploarea operatiunilor.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 9 iunie, in cadrul unei conferințe susținute la Soci, ca Ucraina a inceput mult-așteptata contraofensiva impotriva forțelor ruse, dar fara succes, informeaza Reuters."Ofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei a inceput. Acest lucru este evidențiat de utilizarea…