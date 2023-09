Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP. „Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…