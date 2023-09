Stiri pe aceeasi tema

- O racheta lansata de ruși a lovit o intreprindere privata din centrul Ucrainei. Autoritațile ucrainene spun ca exista victime și ca pagubele sunt foarte mari.Atacul a avut loc pe parcursul nopții de joi spre vineri. Rușii au utilizat doua rachete cu raza lunga de acțiune, iar atacul a vizat regiunea…

- Federația Rusa a inceput sa lucreze la o puternica linie de producție de vehicule aeriene fara pilot pe teritoriul sau. Este anuntul facut de reprezentantul GUR, Vadim Skibitki.„Incercam sa aflam unde exact sunt fabricate dronele, deoarece mai multe companii sunt implicate in producția de drone si piese…

- Ucraina a zadarnicit in cursul noptii o tentativa a unui grup de sabotori rusi de a traversa granita in nord, a scris ministrul de interne Ihor Klimenko pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza Reuters. "Noaptea trecuta, in regiunea Cernihiv, garzile de frontiera au oprit o tentativa a unui grup…

- Premierul italian, Giorgia Meloni, s-a intalnit cu presedintele Biden la Casa Alba, informeaza Rador.Ulterior, cei doi lideri au declarat ca au discutat despre consolidarea relatiilor comerciale. CITESTE SI Tensiuni la granița dintre Republica Democrata Congo și Rwanda: Forțele armate rwandeze…

- Autoritatile din Republica Democrata Congo au acuzat fortele armate rwandeze ca au intrat pe teritoriul tarii lor, informeaza Rador.Armata congoleza a emis un comunicat in care descrie presupusa incursiune in provincia Kivu de Nord ca pe "o provocare intolerabila". In acelasi comunicat se mentioneaza…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Bilanț in creștere la Kramatorsk, dupa ce rachetele rușilor au lovit un restaurant plin de civili. Printre victime se numara copii, dar și scriitori, politicieni și jurnaliști straini. Atacuri cu victime printre civili au avut loc și in Harkov. In oglinda, și asupra regiunii ruse Belgorod au loc atacuri…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.