Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunța ca a interceptat și doborat 13 drone, majoritatea in apropiere de Crimeea și doua care se indreptau spre Moscova. Ca urmare, doua aeroporturi sudice ale capitalei au fost temporar inchise. In replica, ucraineni denunța un atac cu drone al rușilor care a cauzat distrugeri intr-un depozit…

- Rusia "a pierdut deja razboiul" din Ucraina in ceea ce privește obiectivele pe care Moscova și președintele rus Vladimir Putin au urmarit sa le atinga in țara vecina, a declarat secretarul american de stat Antony Blinken, intr-un interviu acordat CNN."Obiectivul a fost de a șterge Ucraina de pe harta,…

- Rusia a inregistrat pierderi semnificative in materie de artilerie in ultimele luni, așa ca inlocuiește tunurile autopropulsate cu tancuri vechi sovietice scoase din depozite, scriu Forbes și The Moscow Times.Rusia a inceput sa trimita tancuri vechi, de fabricație sovietica, pe frontul din Ucraina,…

- Autoritatile desemnate de Moscova neaga ca Ucraina ar fi ocupat un important teritoriu strategic pe malul de est al Niprului. Dar un blogger militar rus scrie ca trupele Moscovei nu au reusit sa elibereze malul de est de soldatii ucraineni. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Franta a acuzat marti Rusia ca a desfasurat o vasta operatiune de interferenta digitala prin difuzarea de articole false ostile Ucrainei, care ar fi fost publicate aparent de marile cotidiene franceze, intr-un nou episod al razboiului hibrid al Moscovei impotriva Occidentului, relateaza AFP, citat de…

- Autoritatile ucrainene evalueaza pagubele produse de catastrofa de la Nova Kahovka , unde in urma cu trei zile o explozie pe care acestea o atribuie fortelor ruse a dus la ruperea unui baraj in sudul Ucrainei intr-un teritoriu controlat de Moscova, provocand deversari de substante toxice in fluviul…