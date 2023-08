Dronele ucrainene au atacat Rusia in timpul nopții, distrugand avioane militare și perturband traficul aerian, au declarat oficialii ruși miercuri dimineața, la cateva ore dupa slujba de inmormantare a liderului mercenar rus Evgheni Prigojin. Dronele ucrainene au vizat șase regiuni rusești in cel mai mare atac coordonat cu drone de la inceputul razboiului, scrie Sky […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 553. Avioane rusesti distruse in cel mai mare atac cu drone de la startul ostilitatilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .