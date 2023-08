Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 07:45 – Rusia a anuntat ca a doborat 20 de drone ucrainene care vizau tinte in Crimeea. Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. “In aceasta noapte (de…

- Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat…

- Forțele ucrainene au avansat de la 350 la 1.400 de metri in direcția Berdiansk, a informat centrul de presa al grupului operațional-strategic Tavria pe 24 iulie. „In cadrul operațiunilor ofensive ale grupului operațional-strategic Tavria, unitațile noastre de asalt au obținut un succes parțial și s-au…

- Generalul Oleksander Tarnavski, comandantul forțelor ucrainene din sud, a declarat ca trupele sale inregistreaza progrese in contraofensiva din sudul țarii, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca Rusia folosește toate resursele avute la dispoziție in tentativa de a bloca avansul…

- Razboi in Ucraina, ziua 502. Trupele ucrainene s-au regrupat și au reluat operațiunile ofensive pe trei direcții importante, arata o analiza a ministerului britanic al Apararii. Luptele se duc in sudul și sud-estul țarii.

- Ministrul rus al Apararii, Șoigu, a susținut ca Rusia a recrutat 114.000 de militari pentru servicii contractuale și 52.000 de voluntari – menționand ca 1.336 de oameni semneaza contracte cu Ministerul Rusiei in fiecare zi.

- Fortele ucrainene au recucerit sapte sate in ultima saptamana, potrivit ministrului adjunct al apararii Hanna Maliar, citata de CNN, informeaza news.ro.In Donetk si Tavria, "avansul trupelor ofensive a ajuns la 6,5 kilometri", a declarat Maliar, luni, pe Telegram. "Zona luata sub control este de…

- Forțele ucrainene inainteaza cu succes pe frontul din apropierea orașului Bahmut, caștigand teren pe o distanța de pana la 1.400 de metri. Aceasta avansare este doar una dintre numeroasele victorii raportate in aceasta saptamana in zona respectiva, contrazicand afirmațiile Rusiei ca a capturat complet…