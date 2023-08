Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de ancheta al Rusiei a declarat ca rezultatele testelor genetice au confirmat identitatea celor 10 persoane care au murit miercuri in accidentul aviatic și ca printre acestea se numara și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit The Guardian.Avionul in care se aflau…

- Rusia se regrupeaza in partea de est a Ucrainei, pe care o controleaza, pentru a relua ofensiva, a declarat vineri general-colonelul Oleksandr Sirski, comandant al fortele terestre ale armatei ucrainene, informeaza Reuters, citat de Agerpres.ro. „Dupa o luna de lupte aprige si pierderi semnificative…

- Silviu Manastire, dupa moartea lui Prigojin: 'Știu ca suna a teorie a conspirației'Silviu Manastire a comentat, pe pagina sa de socializare, accidentul aviatic in care și-a pierdut viața liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, dar și despre ceea ce se va intampla in continuare…

- Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ucraineni ca Rusia iși investește toate resursele intr-o campanie menita sa impiedice trupele Kievului sa continue contraofensiva. Ucraina a lansat o contraofensiva pentru a recupera porțiuni de teren din estul și sudul Ucrainei capturate de forțele rusești.…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Trei dintre dronele lansate marti asupra Moscovei au fost doborate deasupra suburbiei Rubliovka, o zona exclusivista a capitalei ruse, unde presedintele Vladimir Putin are o resedinta oficiala, a declarat un deputat rus, citat de Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat anterior ca apararea antiaeriana…