Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca Ucraina trebuie sa parcurga toate etapele necesare pentru ca F-16 “sa apara pe cerul” sau. “Acest lucru va aduce mai aproape revenirea aviatiei civile pe cerul ucrainean, deoarece va aduce victoria mai aproape si va…

- Seful serviciului ucrainean de informatii militare (GUR), Kirilo Budanov, a vorbit luni, 31 iulie, despre cele mai recente atacuri cu drone impotriva Moscovei, pe care le-a numit "o pedeapsa de la Dumnezeu", informeaza agenția spaniola de presa EFE, preluata de Agerpres."Dronele din Moscova sunt o pedeapsa…

- Un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina, a anuntat luni guvernatorul Aleksandr Bogomaz, informeaza News.ro . Atacul nu a provocat victime, potrivit oficialului regional rus. ”Fortele ucrainene au atacat districtul Trubcevski…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, in ultimul sau discurs, un nou bilant al atacului de la Harkov. Seful statului afirma ca peste 40 de persoane au fost ranite, intre care 12 copii. In același timp, Ucraina a acuzat Moscova ca pregateste o „provocare” la centrala nucleara Zaporojie,…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- UPDATE: Rusia a reactionat virulent fata de afirmatiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, intr-o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ajutorul militar oferit Ucrainei de catre SUA este cel mai bun mod in care Washingtonul a cheltuit vreodata bani si…