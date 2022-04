Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a inceput luni „Batalia din Donbas” in estul […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 55 „Batalia din Donbas” a inceput cu atacuri rusești pe tot frontul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .