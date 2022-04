Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov a declarat marti ca a inceput urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina, centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk. Și ministrul apararii, Serghei Șoigu, care nu a mai aparut in spațiul public in ultima parioada,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a "campaniei militare" a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe "eliberarea completa" a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput. Aceasta este centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE.„Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov a declarat marti, 19 aprilie, ca a inceput urmatoarea faza a operatiunii militare a Rusiei in Ucraina, care este centrata pe "eliberarea completa a regiunilor Donetk si Lugansk. "Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s a anuntat deja, eliberarea…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Rusia susține ca Zelenski ar accepta sa negocieze despre Crimeea, Lugansk și Donețk, pentru a obține incetarea razboiului in Ucraina. Agenția oficiala de presa rusa, TASS, anunța ca Zelenski s-ar fi referit la aceste negocieri intr-un interviu. „Sunt gata sa discut aceste teme la prima mea intalnire…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…