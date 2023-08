Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului de informații al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat ca recentele atacuri asupra aerodromurilor rusești au distrus doua bombardiere TU-22 și au avariat alte doua, scrie Reuters, potrivit Mediafax.„Doua au fost distruse, doua au fost avariate. Doua nu pot fi reparate”, a declarat…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. “Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei “pentru a include…

- SUA și NATO se straduiesc sa ofere Ucrainei cantitatea necesara de muniție pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, dar exista obstacole. Exista o anumita rezerva de urgența, insa armata este reticenta sa o utilizeze. Nivelurile acestor stocuri sunt clasificate. Pana acum, SUA au furnizat peste 2 milioane…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Razboi in Ucraina, ziua 485. Rusia ia in calcul un atac terorist de amploare in sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zona sanitara" pustie, iar in acest scop a incercat sa atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog.

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.