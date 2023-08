Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 545. Belgia a confirmat luni ca a inceput preparativele pentru a antrena piloti ucraineni in manevrarea avioanelor de lupta F-16 de fabricatie americana, transmite EFE.

- Guvernatorul regiunii Rostov susține ca o a doua racheta ucraineana a fost doborata, de data aceasta in apropiere de Azov. Atat Taganrog, cat și Azov sunt aproape de Rostov pe Don, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia.Armata rusa susține ca a interceptat o racheta ucraineana. Remintim ca o explozie…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au cerut luni prelungirea unui acord capital care permite exportul de cereale ucrainene pe piata mondiala, acord care expira in curand, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, cei doi lideri “au cerut ca acordul privind…

- Rusia continua sa sufere pierderi semnificative in Bahmut, a declarat Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, in urma unei vizite la trupele din prima linie din oraș. Inaltul comandament militar ucrainean a indicat in raportul sau zilnic ca, in ultimele 24 de ore, fortele ruse…

- ONU a propus ca Kievul, Moscova și Ankara sa inceapa pregatirile pentru facilitarea tranzitului de amoniac din Rusia prin Ucraina. Planul a fost conceput in incercarea de a salva acordul privind transportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, potrivit unei surse citate de Reuters.