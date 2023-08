Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al apararii Hanna Malyar a declarat ca forțele ruse vizeaza evenimente publice pentru a-i afecta emoțional pe ucraineni și a remarcat ca forțele ruse au lovit anterior la evenimente publice chiar și fara anunțuri publice prealabile cu privire la astfel de evenimente.

- Razboi in Ucraina, ziua 543. Piloții ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat presei ucrainene.

- Patru ucraineni au fost salvați de salvamontiștii maramureșeni din zona Bistra. Cei patru au varste intre 20 și 25 de ani și au fost preluați de echipajele medicale, noteaza Mediafax.Echipa Salvamont Maramureș a fost formata din 5 salvatori montani insoțiți de 4 membri ai poliției de frontiera. Aceștia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri intr-o conferinta de presa, despre ultimele atacuri rusesti la porturile ucrainene, ca noi nu putem obliga pe ucraineni sa vina sa foloseasca porturile romanesti de la Dunare, fiind decizia lor, potrivit news.ro.El a precizat ca partea…

- Primul grup de piloți ucraineni este pregatit sa inceapa antrenamentele pentru F-16, ceea ce inseamna ca Ucraina se afla cu un pas mai aproape de a pune in dotare un avion de razboi avansat care ar putea impiedica noi incursiuni rusești.

- In danele Portului Constanta, o nava cargo care urmeaza sa ajunga in Belgia este incarcata cu tone de rapita printr-un furtun urias de metal in timp ce alte nave isi asteapta randul sa fie incarcate, transmite AFP.

- Un avion de vanatoare F-35 este destinat superioritații aeriene și misiunilor de atac și este acum in dotare a cel puțin 17 forțe aeriene din intreaga lume, scrie adevarul.ro.Un pilot de incercare american a descris provocarile zborului unuia dintre cele mai avansate avioane de razboi din lume, avionul…

- Un nou schimb de prizonieri a avut loc intre Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat, in noaptea de joi spre vineri, ca 106 soldați ucraineni au fost eliberați, in urma operațiunii. Aceștia fusesera dați disparuți și nu se mai știa nimic despre soarta lor.