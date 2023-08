Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Ucraina va primi avioane de vinatoare F-16 americane dupa ce se va incheia pregatirea piloților din aceasta țara. Declarația a fost facuta de consilierul pentru securitate naționala al președintelui SUA, Jake Sullivan, relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Guardian. "Dupa antrenarea piloților ucraineni…

- Statele Unite vor aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Olanda in Ucraina de indata ce se va finaliza instruirea pilotilor ucraineni pentru a zbura pe acest tip de aparate, a declarat joi un oficial american.

- Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei ruse in tara, a anuntat Ministerul de Interne german ca raspuns la o informatie oferita de ziarul Die Welt.Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Romania va incepe sa antreneze piloți ucraineni pe avioane de lupta F-16, posibil incepand chiar de luna viitoare, informeaza CNN, care citeaza o sursa familiara cu discuțiile in curs.Potrivit sursei citate, pregatirile includ o solicitare din partea Romaniei pentru un simulator de zbor F-16 de la producatorul…

- Sunt vizate cele mai bune poziții și inalțimi. De la aceste inalțimi, armata ucraineana incepe sa controleze mult mai mult spațiu cu ajutorul artileriei. De exemplu, de la inalțime, aparatorii ucraineni pot controla intrarea și ieșirea din Bakhmut, regiunea Donețk.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a subliniat joi in fata Grupului de contact pentru apararea Ucrainei ca dotarea acesteia cu sisteme de aparare antiaeriana este „cruciala” si a subliniat ca pregatirea pilotilor ucraineni pentru a opera avioane de lupta F-16 ar trebui sa inceapa in urmatoarele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca face totul pentru ca pilotii ucraineni sa aiba cat mai repede aeronave noi si puternice. ”Primul F-16 ucrainean va fi unul dintre cele mai puternice semnale din partea lumii ca Rusia va pierde din cauza propriei agresiuni, devenind mai slabita si…